شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الجنيه الإسترليني يكسر الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية قوية ليهاجم مستوى 1.3280 ويستقر دونه، مما يدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة محتملة لمناطق 1.3160 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى الأخير سيضغط على السعر لتكبد مزيد من الخسائر على المدى اللحظي والقصير ويحوّل الاتجاه نحو الانخفاض.

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