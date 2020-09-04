شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو تحت الضغط السلبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي جديد ليقترب من دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الانخفاض وكسر 1.1760 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح اليوم ويضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض للتوجه نحو مناطق 1.1695 مبدئياً، بينما يحتاج السعر لتخطي 1.1860 لتعزيز فرص استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة للفترة القادمة.

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