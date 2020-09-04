فيديوجراف.. وزارة التخطيط تكشف تفاصيل صندوق مصر السيادى بـ200 مليار جنيه

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ولفتت الفيديوجرافات، إلى أنه يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، ليتكون المجلس من الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط) رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذي وممثلاً عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمارأوغيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق.
جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 459 لسنة 2020، بزوال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة ضمن المادة الثانية من هذا القرار.
وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور، أن تنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد وفقاً للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد في دفاتره وهي، أرض ومبني مجمع التحرير، أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية المبني القديم ، أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري، أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر، أرض ومباني الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، أرض حديقة الاندلس "حديقة الحيوان بطنطا" بمحافظة الغربية.
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