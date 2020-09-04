شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 4-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 4-9-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل الدولار الأمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل الجنيه المصرى نحو 0.24 ريال سعودى، وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي. دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)1 يورو = 4.45 ريال سعودي. يورو (EUR)1 يورو = 4.45 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 4.99 ريال سعودي. جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 4.99 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.86 ريال سعودي. دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.86 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندي.

دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.73 ريال سعودي. دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.73 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 0.37 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي. ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي. Advertisements 1 ريال سعودى = 28.32 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي. جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 4.22 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي. درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي. جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 14.73 جنيه سوداني.

دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي. دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 34.21 دينار جزائري.

دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.948 ريال سعودي. دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.948 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني. الريال السعودى هو من ضمن أهم العملات الاساسيه، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.

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