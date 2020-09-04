شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه قبيل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليحافظ على مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ، فى ظل تقليص التجار رهانات بيع العملة الأمريكية ، وبفضل تزايد آمال تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم سريعا من أزمة فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 92.89 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.80 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.66 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.15% ، في ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا حتى الآن قرابة 0.75% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة.

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تأتي تلك المكاسب بفضل تقليص التجار رهانات بيع الدولار الأمريكي ، والتحول إلى بيع العملات ذات المخاطر العالية ، خاصة العملة الأوروبية الموحدة بعدما عبر البنك المركزي الأوروبي عن قلقه بأن يؤثر ارتفاع اليورو سلبا على النمو الاقتصادي فى القارة العجوز.

وبخلاف عمليات شراء العملة الأمريكية عند مستويات منخفضة ، عززت بيانات اقتصادية قوية خاصة عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة ، آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينيات القرن الماضي.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الآمال ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال آب/أغسطس ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدي تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثالث من الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 1.375 مليون وظيفة جديدة خلال آب/أغسطس بالمقارنة مع إضافة 1.763 مليون وظيفة في تموز/يوليو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 9.8% من مستوي 10.2% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.0% من ارتفاعا بنسبة 0.2% الشهر السابق.