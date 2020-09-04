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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تسجل أدنى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة أدنى مستوى فى أسبوع ،لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، بصدد تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي ، قبيل بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.
تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.75% إلى مستوي 26.37$ الأدنى فى أسبوع ، من مستوي الافتتاح عند 26.57$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 26.96$.
أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 3.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع هبوط معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.
وعلى مدار الأسبوع الحالي ،فقدت أسعار الفضة حتى الآن أكثر من 4% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل ارتفاع العملة الأمريكية ،وتباطؤ الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة أقل من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال آب/أغسطس ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدي تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثالث من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 1.375 مليون وظيفة جديدة خلال آب/أغسطس بالمقارنة مع إضافة 1.763 مليون وظيفة في تموز/يوليو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 9.8% من مستوي 10.2% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.0% من ارتفاعا بنسبة 0.2% الشهر السابق.
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