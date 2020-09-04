شكرا لقرائتكم خبر عن 930 مليار قدم مكعب غاز احتياطيات 15 كشفاً بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن إجمالي اكتشافات الغاز الطبيعي التي تم تحقيقها خلال 2020-2019، وبلغت 15 كشفاً للغاز بإجمالي احتياطي بلغ حوالي 930 مليار قدم مكعب غاز، وحوالي 2.2 مليون برميل متكثفات بالبحر المتوسط والصحراء الغربية.

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وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن الاكتشافات الجديدة بمناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والبالغ عددها 6 اكتشافات خلال العام 2020-2019 بإجمالي احتياطي الغاز منها حوالي696 مليار قدم مكعب غاز وحوالي 2.2مليون برميل من المتكثفات كما بلغت اكتشافات الصحراء الغربية خلال 9اكتشافات بإجمالي احتياطي بلغ حوالي 234 مليار قدم مكعب غاز .

وكان لتوقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً خلال الفترة من يوليه2014 حتى يونيه2020 مردود إيجابي على أنشطة البحث والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى، حيث ارتفع انتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2019.