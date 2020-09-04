شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.3 مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 11180.81 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1849.26 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.6% مغلقًا عند مستوى 2748.22 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.21% مغلقًا عند مستوى 13091.84 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 5.94% ليغلق عند مستوى 951.94 نقطة.

فيما تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 3.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 627.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.5% عن الأسبوع الماضي، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 329.2 مليار جنيه إلى 321.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 188.3 مليار جنيه إلى 192 مليار جنيه بنسبة نمو 2%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 517.5 مليار جنيه إلى 513.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.7%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 5.1%.

Advertisements

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.741 مليار ورقة منفذة على 225 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.017 مليار ورقة منفذة على 250 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 75.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 92.8 مليون ورقة منفذة على 2608 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 74.28% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 25.72%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 961.6 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 75.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.6 مليار جنيه، بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 112.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 7.5 مليار جنيه بحجم تداول 2.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 187.7 ألف عملية.