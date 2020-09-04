شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتقديم تداولات إيجابية ويحاول الابتعاد عن دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة، تعززه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستويات 0.7440 ثم 0.7500 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7250 لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7230 والمقاومة 0.7350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد