شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية الآن ليتحرك فوق حاجز 44.00 دولار، مما يقدّم إشارات على محاولة السعر التعافي واستعادة الاتجاه الصاعد، لكن طالما أن السعر دون 45.35، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 43.00 وتمتد إلى 40.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.30 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط