شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة ليبدأ اختبار مستوى 41.85، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويدفع السعر لزيارة مستوى 43.05 كهدف إيجابي أول.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً بثبات السعر دون 41.85، مع التذكير بأن هدفنا التالي يمتد إلى 38.73.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.50 والمقاومة 42.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط