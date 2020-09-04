شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً للمقاومة التي تشكّل عند مستوى 26.90 بعد كسره مسبقاً، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تستهدف مستوى 25.06 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 26.90 ثم 27.45 سيقود السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد وإيقاف الضغط السلبي الحالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.80 والمقاومة 27.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط