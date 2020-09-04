شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الذهب حول مستوى 1934.86 ويحاول التماسك فوقه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف اختبار مستوى 1967.90 مبدئياً، مع التذكير بأن كسر مستوى 1934.86 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مستوى 1901.80 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1920.00 والمقاومة 1970.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد