شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية بعد تأكيد اختراق مقاومة الوتد الهابط المشار له صباحاً، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو مستويات 1.3475 ثم 1.3580 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.3280 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3200 والمقاومة 1.3380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد