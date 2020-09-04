شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار محاولات لتخطي سقف المقاومة اللحظي الذي تشكّل عند مستوى 1.1860، بانتظار تخطي هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 1.1916 ثم 1.2045 كمحطات رئيسية تالية.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.1780 والثبات دونه، مع ضرورة الحذر من التداولات القادمة، حيث تنتظر الأسواق البيانات الاقتصادية الأمريكية والتي قد تسبب تداولات مختلطة وقوية لدى أزواج العملات الرئيسية والسلع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1780 والمقاومة 1.1950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد