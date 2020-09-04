شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بالتعاملات المبكرة بفضل مكاسب قوية لقطاع البنوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الصعود الواسع لقطاع البنوك والشركات المالية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.4% ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 375.92 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 2.5% ، بفضل محادثات اندماج بين بنكين كبيرين فى إسبانيا.

ارتفع سهم بنك كايكسا بأكثر من 12% ،وصعد سهم بنك بانكيا بنسبة 11% ،بعد أن قالا البنكين أنهما يدرسان اندماجا سوف يسفر عنه أكبر بنك فى البلاد.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 3.5% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 3,588.11 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.2% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.5%.