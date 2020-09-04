شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب ترقبا لبيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش حول مستوي 1,934.59 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,931.71 $،وسجلت أعلى مستوي 1,942.21 $ ، وأدنى مستوي 1,925.62 $.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,921.84$ للأونصة ، بفعل صعود مستويات الدولار الأمريكي.

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع، فأسعار الذهب لا تزال منخفضة بنسبة 1.5% ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية فى غضون شهر ، بسبب تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ،وضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال آب/أغسطس ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدي تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثالث من الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 1.375 مليون وظيفة جديدة خلال آب/أغسطس بالمقارنة مع إضافة 1.763 مليون وظيفة في تموز/يوليو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 9.8% من مستوي 10.2% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.0% من ارتفاعا بنسبة 0.2% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,250.04 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 25 آب/أغسطس الماضي.