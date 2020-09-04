شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لكنها لا تزال بصدد تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل تجدد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي ، خاصة بعد انخفاض استهلاك البنزين فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي 41.67$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.21$، وسجل أدنى مستوي عند 40.87$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوي 44.34$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.72$ ، وسجل أدنى مستوي عند 43.56$.

عند تسوية الخميس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.75% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 40.24$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% ،وسجلت مستوي 43.18$ للبرميل الأدنى منذ 3 آب/أغسطس الماضي.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الحالي ،فأسعار النفط العالمية منخفضة حتى الآن بمتوسط 3% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تجدد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي.

وفقا لتقارير الطاقة الأسبوعية فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، لا يزال الطلب على البنزين أقل بنسبة 10% تقريبا عن مستويات العام الماضي ، الأمر الذي يعكس التأثير المستثمر لجائحة فيروس كورونا.

قالت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن الطلب على البنزين انخفض الأسبوع الماضي إلى 8.78 مليون برميل يوميا من 9.16 مليون برميل فى الأسبوع السابق.