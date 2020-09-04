شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التراجع بعد بيانات ألمانية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل تعافي مستويات العملة الأمريكية ،وبعد بيانات ضعيفة فى ألمانيا جددت المخاوف حيال تعافي أكبر اقتصاد فى أوروبا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.1833$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1851 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1858$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.1788$ ، بفعل صعود العملة الأمريكية ،ومخاوف حيال النمو الاقتصادي فى أوروبا.

على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.6% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق هذا الأسبوع أعلى مستوى فى 28 شهرا عند 1.2011$.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأقل من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

فبخلاف تقليص التجار رهانات بيع العملة ، يأتي الارتفاع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي ، بفضل آمال تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم سريعا من أزمة فيروس كورونا ، خاصة بعد القفزة الهائلة فى النشاط التصنيعي فى البلاد خلال آب/أغسطس الماضي.

أظهرت بيانات يوم الجمعة فى برلين ، ارتفاع طلبات المصانع الألمانية بنسبة 2.8% فى تموز/يوليو ، بأقل من متوسط توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 5.1% ،وسجلت الطلبات ارتفاعا بنسبة 28.8% فى حزيران/ يونيو ، الأمر الذي جدد المخاوف حول وتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى أوروبا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع ، عبر بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي عن القلق بأن يؤثر ارتفاع اليورو بالفترة الأخيرة سلبا على النمو الاقتصادي فى القارة العجوز ،بجانب المخاوف حيال انكماش التضخم فى آب/أغسطس للمرة الأولى منذ عام 2016.