شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم لأول مرة في ثلاثة جلسات مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 30 من تموز/يوليو متغاضية ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 28 من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.70% لتتداول حالياً عند 898.46$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 892.20$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 92.78 مقارنة بالافتتاحية عند 92.84.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 1,375 ألف وظيفة مضافة مقابل 1,763 ألف وظائف مضافة في تموز/يوليو الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة الثبات عند مستويات الصفر مقابل 0.2%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 9.8% مقابل 10.2% في تموز/يوليو.