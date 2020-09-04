شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تفتح على تراجع بفعل ضعف قطاع التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأوروبية على تراجع اليوم الجمعة إذ استمر اضطراب تغذيه أسهم التكنولوجيا من الجلسة السابقة، بينما تلقت أسهم البنوك الدعم بفعل محادثات اندماج بين بنكين كبيرين في إسبانيا.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% في التعاملات المبكرة بعد أن شهد أسوأ جلسة في أكثر من شهر أمس الخميس، ويتجه المؤشر لتكبد خسارة 0.8% في الأسبوع.

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وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر المبكرة بعد أن سجلت أسوأ أداء في أكثر من 4 أشهر أمس الخميس.

وامتدت خسائر أسهم التكنولوجيا الأمريكية إلى بقية القطاعات والأسواق، فيما شهدت آسيا أيضا جلسة صباحية ضعيفة. ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف الأمريكية المتوقع صدورها في وقت لاحق اليوم لقياس وتيرة تعافي الاقتصاد في البلاد.

وارتفعت أسهم بنكي بانكيا وكايكسا بنك في إسبانيا بعد أن قالا إنها يدرسان اندماجا سيتمخض عن أكبر بنك في البلاد.