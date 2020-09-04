شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 4-9-2020..و18.60جنيه سعر اليورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات اليوم الجمعة 4-9-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطله الرسمية للبنوك يومى الجمعة والسبت، ووفقاً لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:







سعر اليورو الأوروبى اليوموسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 18.60 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوموسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 18.60 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوموسعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.90 جنيه للشراء، 21.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوموسعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.90 جنيه للشراء، 21.21 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليومسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 4.11 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليومسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 4.11 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليومبلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.20 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومبلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.20 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليومبلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.