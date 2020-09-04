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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 4-9-2020..و18.60جنيه سعر اليورو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات اليوم الجمعة 4-9-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطله الرسمية للبنوك يومى الجمعة والسبت، ووفقاً لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليومبلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوموسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 18.60 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوموسعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.90 جنيه للشراء، 21.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليومسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 4.11 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليومبلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.20 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.
الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية بالولايات المتحدة الأمريكية ويساوى مئة سنت.
العملة عالميا تكون مغطاة بقيمتها ذهبا لإعطائها الموثوقية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته ذهبا، إلا أن لا أحد يستطيع في الحقيقه يثبت ذلك، فقد امتنعت الولايات المتحدة منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته ذهبا مع أن سعر الذهب يباع عالميا بالدولار.
فالولايات المتحدة الأمريكية رفعت الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1973، وذلك عندما طالب رئيس جمهورية فرنسا شارل ديغول استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من دولارات أمريكية بما يعادلها ذهبا.
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