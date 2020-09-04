شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي لا يزال صاعدا– تحليل – 4-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تعرض سعر الغاز مؤخرا لضغوط سلبية وتشكيله لارتداد سلبي نحو مستوى 2.400 إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الرئيسي الصاعد بثباته المتكرر فوق الدعم المستقر حاليا عند 2.287.

مما سبق, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي لينجح ببدء تشكيل تداولات صاعدة جديدة ليكرر بذلك الضغط على الحاجز المستقر عند 2.785 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 3.180 خلال الفترة القادمة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.350 و 2.785

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد