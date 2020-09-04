شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي لا يزال صاعدا– تحليل – 4-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تعرض سعر الغاز مؤخرا لضغوط سلبية وتشكيله لارتداد سلبي نحو مستوى 2.400 إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الرئيسي الصاعد بثباته المتكرر فوق الدعم المستقر حاليا عند 2.287.
مما سبق, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي لينجح ببدء تشكيل تداولات صاعدة جديدة ليكرر بذلك الضغط على الحاجز المستقر عند 2.785 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 3.180 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.350 و 2.785
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الغاز الطبيعي لا يزال صاعدا– تحليل – 4-9-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.