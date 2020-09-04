اليورو مقابل الين يستسلم للإيجابية- تحليل - 4-9-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل الصاعد بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق دعم القناة الصاعدة المتمركز حاليا عند 125.30, كذلك اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 سيمج السعر بعزم إيجابي جديد ليسهل مهمة تسجيله للأهداف الإيجابية والتي تتمركز حاليا حول 126.75 و 127.40 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.30 و 126.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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