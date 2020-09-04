الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات الايجابية-تحليل - 4-9-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج مؤخرا إلا أن استمرار تقديمه لإغلاقات إيجابية ضمن محاور القناة الصاعد والقائمة على ثبات الدعم الرئيسي الممتد نحو 137.00 بالإضافة لتشكيل مستوى 139.80 لدعم إضافي أمام التداولات الحالية.
لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من تجديد الهجوم الصاعد ليستهدف من خلاله مستوى 142.00 وصولا نحو الهدف الإضافي الأول المستقر عتد 143.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.00 و 142.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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