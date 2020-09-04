شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقترب من المتوسط المتحرك 55– تحليل - 4-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر البلاتين لتشكيل ارتداد سلبي جديد مقتربا بذلك من محور المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره دعم إضافي بارتكازه قرب 870.00, ثبات الدعم الحالي سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي لنتوقع اندفاعه بذلك نحو 980.00 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الإيجابية بتداولات الفترة القادمة.

لابد من التنويه إلى أن تسلل السعر دون الدعم الحالي والثبات دونه, فإن ذلك سيؤكد تأجيل السعر للهجوم الصاعد لنتوقع تشكيله لتداولات سلبية جديدة وليتكبد بذلك المزيد من الخسائر بهبوطه نحو 810.00 وصولا للدعم المحوري الممتد نحو 745.00 تقريبا.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 870.00 و 950.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم