شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبني قناة صاعدة جديدة– تحليل -4-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تذبذب سعر النحاس بشكل جانبي إلا أن تمركزه ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة يعزز المسار الصاعد المقترح سابقا, نؤكد حاليا على ثبات الدعم المستقر عند 2.8960 ليزيد ذلك من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 3.0500 و 3.12000 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9000 و 3.0500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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