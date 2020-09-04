تعرف على أسعار شنط المدارس والأدوات المكتبية للعام الدراسى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأدوات المكتبية فى الموسم الدراسى الجديد 2020-2021 انخفضت بنحو 15% عن العام الماضى، كما أن الصناعة المحلية شهدت تطور كبير فى منتجات الأدوات المكتبية العام الحالى. وفيما يلى أسعار بيع الأدوات المكتبية والكراسات والكشاكيل وهى : 1 أسعار القلم الجاف تتراوح من 1 إلى 3 جنيهات . 2 أسعار القلم الرصاص من 1 إلى 7 جنيهات على حسب صناعته من الخشب أو السنون . 3 أسعار الكراسات من 60 قرش إلى جنيهين . Advertisements 4 أسعار الكشاكيل تتراوح من 1.25 وحتى 20 جنيها على حسب صناعته من السلك أو الدبوس . 5 أسعار الشنط المدرسية تبدأ من 100 وحتى 1000 جنيه للشنط ذات الماركات الماركات العالمية . 6 سعر الأستيكة من 1 إلى 3 جنيهات . 7 سعر البراية من 1.5 إلى 5 جنيهات . 8 أسعار الزمزامية تتراوح من 5 إلى 30 جنيها .

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