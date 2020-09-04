"الثروة الداجنة " مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والتصدير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتورعبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الثروة الداجنة ، بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن القطاع نجح خلال الأعوام الماضية ، فى تحقيق أعلى إنتاجية بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بعدما وصل حجم الإنتاج الى 14 مليار دجاجة سنويا بزيادة مليار دجاجة عن العام الماضى ، وأيضا زيادة الناتج من البيض وهو ما منح فرصة كبيرة لان تيتح امام المنتجين فرصا للتصدير بعد أعلان مصر خالية من انفلونزا الطيور .
وشدد السيد ، في تصريجات خاصة لـ "الخليج 365 " ، على ضرورة الحفاظ على المنتجين الحاليين وتوفير الدعم المناسب ، الذى يضمن لهم البقاء داخل المنظومة ، مطالبا بضرورة إعادة بورصة الدواجن مرة أخرى ، لافتا الى المنظومة المصرية لصناعة الدواجن لديها القدرة على تحقيق مكاسب كبرى عندما يتم فتح باب التصدير للخارج .
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