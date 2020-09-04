شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو بصدد خسائر أسبوعية أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى لها منذ الثاني من أيار/مايو من عام 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1851، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1852 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1839، بينما حقق الأعلى له عند 1.1858.

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هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، لصدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 5.1% مقابل 27.9% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 20.4% مقابل 11.3%، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة ميزانية الخزانة لشهر آب/أغسطس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 1,375 ألف وظيفة مضافة مقابل 1,763 ألف وظائف مضافة في تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة الثبات عند مستويات الصفر مقابل 0.2%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 9.8% مقابل 10.2% في تموز/يوليو.