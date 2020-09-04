شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في ستة أشهر متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد توالي ارتدادها من الأعلى لها منذ السادس من آذار/مارس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 28 من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر المقبل 0.59% لتتداول عند مستويات 41.01$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 41.25$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 41.37$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.16% لتتداول عند 43.69$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 43.76$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 44.07$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 92.77 مقارنة بالافتتاحية عند 92.84، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 92.74.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 1,375 ألف وظيفة مضافة مقابل 1,763 ألف وظائف مضافة في تموز/يوليو الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة الثبات عند مستويات الصفر مقابل 0.2%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 9.8% مقابل 10.2% في تموز/يوليو.

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وفي سياق أخر، تابعنا الأربعاء الماضي الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أظهر اتساع العجز إلى 9.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 28 من هذا الشهر مقابل 4.7 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات بعجز 2.0 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 498.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 14% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 4.3 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 4% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 23% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأربعاء أفادت وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن بلاده تعتزم التقدم بمقترح إلى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، وذلك في ظلال تعافي الطلب العالمي على النفط بنسبة 90% إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، موضحاً أن روسيا سيقترح على أوبك+ اتخاذ رد فعل حيال ذلك التعافي في إطار اتفاق خفض المعروض العالمي النفطي.

وفي سياق أخر، تابعنا أيضا الأربعاء أعرب وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار عن كون بلاده تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج العالمي للنفط وذلك خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك مع تأكيده على التزام بلاده بحصتها من خفض الإنتاج خلال الربع الفصلي الجاري والذي يقدر بنحو 450 ألف برميل يومياً بالإضافة إلى 400 ألف برميل يومياً بصورة إضافية خلال هذا الشهر لتعوض فائض إنتاجها السابق عن الاتفاق.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 180 منصة، لتعكس تراجعها الأسبوعي الثاني والعشرين في أربعة وعشرين أسبوع، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 526 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.