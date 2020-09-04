شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يرتد هبوطاً – تحليل - 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك هبوطاً بعد اختبار مقاومة القناة الرئيسية الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.9000 كمحطة رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9135 سيخرج السعر من القناة الهابطة المذكورة ويدفع السعر لبدء تصحيح صاعد تبدأ أهدافه باختبار 0.9190 وتمتد إلى 0.9305 بعد تخطي المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9040 والمقاومة 0.9160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط