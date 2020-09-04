شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يلامس دعم القناة – تحليل - 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دعم القناة الرئيسية الصاعدة عند 0.7250 ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مما يدعم استمرار السيناريو الإيجابي الإجمالي، تعززه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو أهدافنا التي تبدأ عند 0.7440 وتمتد إلى 0.7500.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 0.7250 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7230 والمقاومة 0.7350
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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