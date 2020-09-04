شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف الأول – تحليل - 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بسلبية ملحوظة يوم أمس ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 43.00، ويبدأ اليوم بانخفاض جديد في طريقه لزيارة المستوى المذكور، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر على الإطار الزمني لأربع ساعات، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 40.80 كمحطة تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 45.35 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.30 والمقاومة 45.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف الأول – تحليل - 04-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.