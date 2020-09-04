شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف الأول – تحليل - 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بسلبية ملحوظة يوم أمس ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 43.00، ويبدأ اليوم بانخفاض جديد في طريقه لزيارة المستوى المذكور، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر على الإطار الزمني لأربع ساعات، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 40.80 كمحطة تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 45.35 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.30 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط