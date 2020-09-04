النفط يستأنف الانخفاض – تحليل - 04-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط للانخفاض بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده يوم أمس، ليتحرك دون حاجز 41.00 دولار، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يمتد هدفه التالي إلى 38.73، مع الانتباه إلى أن اختراق 41.85 سيدفع السعر لاختبار مستوى 43.05 قبل تحديد مصير وجهة السعر التالية بشكل أدق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.50 والمقاومة 41.85
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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