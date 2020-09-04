شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكسر الدعم – تحليل - 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية قوية يوم أمس ليكسر مستوى 26.90 ويغلق الشمعة اليومية دونه، مما يضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد، في طريقه لزيارة مستوى 25.06 الذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للارتفاع الذي تم قياسه من 17.37 إلى 29.82.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 26.90 ثم 27.45 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.80 والمقاومة 27.45
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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