شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستمر بالتذبذب – تحليل - 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1934.86، وأجرى محاولة لكسره يوم أمس لكنه يعود للتداول فوقه الآن، مما يبقي على الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستويات 1967.90 ثم 2008.80 كمحطات إيجابية تالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 1934.86 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاختبار مناطق 1901.80 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1920.00 والمقاومة 1970.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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