شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة الأهم – تحليل - 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر المقاومة المحورية 1.3155، ويحافظ السعر على ثباته دون هذا المستوى، يرافقه ظهور إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، بانتظار كسر مستوى 1.3060 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 1.2960.
من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.3155 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3050 والمقاومة 1.3180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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