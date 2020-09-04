شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول الاختراق – تحليل - 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الين محاولة لاختراق مستوى 106.44 لكنه ارتد هبوطاً بشكل ملحوظ ليستقر حول 106.00، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 105.20 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 106.44 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 107.68.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.40 والمقاومة 106.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط