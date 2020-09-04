شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرسم نموذج إيجابي – تحليل - 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الضغط السلبي يوم أمس وأجرى محاولة لكسر مستوى 1.3280، لكنه أنهى التداولات عند هذا المستوى، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر ينحصر داخل نموذج وتد هابط يجري محاولات لاختراق مقاومته الآن، وبالتالي، فإن هذا النموذج يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 1.3475 وتمتد إلى 1.3580، مع الإشارة إلى أن الفشل بالتماسك فوق 1.3280 سيضغط على السعر لزيارة مناطق 1.3155 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3200 والمقاومة 1.3380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد