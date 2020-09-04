شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي – تحليل - 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ زوج اليورو مقابل الدولار بالارتداد صعوداً بعد الاقتراب من دعم القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، وبحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، فإن السعر يستعد لبدء موجة صاعدة على المدى اللحظي والقصير.
وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ عند 1.1916 وتمتد إلى 1.2045، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1780 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1780 والمقاومة 1.1950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يحاول التعافي – تحليل - 04-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.