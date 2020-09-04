شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي – تحليل - 04-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ زوج اليورو مقابل الدولار بالارتداد صعوداً بعد الاقتراب من دعم القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، وبحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، فإن السعر يستعد لبدء موجة صاعدة على المدى اللحظي والقصير.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ عند 1.1916 وتمتد إلى 1.2045، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1780 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1780 والمقاومة 1.1950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد