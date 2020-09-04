شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب لأول مرة في ثلاثة جلسات مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 27 من آب/أغسطس المضاي وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 28 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.33% لتتداول عند 1,944.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,938.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,937.80$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 92.77 مقارنة بالافتتاحية عند 92.84.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 1,375 ألف وظيفة مضافة مقابل 1,763 ألف وظائف مضافة في تموز/يوليو الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة الثبات عند مستويات الصفر مقابل 0.2%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 9.8% مقابل 10.2% في تموز/يوليو.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب مسئولة البحوث اللقاحية في منظمة الصحة العالمية آنا ماريا عن تخوفها من أن تؤثر الضغوط في الوقت الراهن لاستخدام لقاح لفيروس كورونا، موضحة أنها تخشي أن تؤدي الضغوط السياسية والاقتصادية الراهنة إلى أن تتجه الدول إلى استخدام لقاح لكورونا بشكل سريع للغاية واستخدام لقاحات غير جاهزة وغير فعالة لمواجهة الفيروس التاجي والتي قد لا يتعدي نسبة احتوائه ما بين 10% و20%.

وفي سياق أخر، أعرب المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي أيضا بالأمس أنه ليس من المرجح أن يكون لقاح كورونا جاهز بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر، مع تطرقه لكون معظم الناس يشعرون بأن وجود اللقاح سيكون بحلول تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الأول/ديسمبر، مع أفادته بأن التجرب السريرية قد تدفع مطوري العقاقير الطبية لاتخاذ قرار قريباً وبالأخص أن المرحلة الأخيرة من التجارب قد تكون لها نتائج في الشهر القادم.

ويذكر أن مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية فاوتشي نوه الثلاثاء الماضي إلى بأنه قد يكون هناك لقاح متاح لفيروس كورونا أبكر مما كان متوقعاً إذا ما اسفرت التجارب السريرية عن نتائج إيجابية للغاية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 25.9 مليون ولقي 859,130 شخص مصرعهم في 216 دولة.