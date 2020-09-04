شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم بالأسواق .. الضأن يبدأ من 120 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 4 – 9 – 2020 استقرار نسبى فى محلات الجزارة والهايبر ماركت ، حيث سجل الكندوز 110 – 130 جنيها للكيلو ، ووفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية ، أن أسعار اللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها بينما اللحوم الجملي استقرت عند 90-100 جنيها للكيلو.، سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيه ، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو.
على الجانب الأخر طالبت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية ، توجيه حملات التنفتي على مجازر ومحال جزارة اللحوم واسواق ومنافذ بيع اللحوم والاسماك ومنتجاتها، واماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم ، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .
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