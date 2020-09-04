شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات أخر جلسات الأسبوع سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع ورابع جلسات هذا الشهر على اللون الأحمر اليوم الجمعة لتلحق بنظيرتها الأمريكية التي اختتمت تداولات الأمس على تراجعات موسعة بقيادة أسهم قطاع التكنولوجيا، بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.2% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تموز/يوليو والتوقعات عند 3.3% ومقابل 2.7% في حزيران/يونيو الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.73% ليخسر 11.91 نقطة ويصل إلى المستوى 1,619.33، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.96% ليخسر هو الأخر 224.58 نقطة ويصل إلى المستوى 23,240.95.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.48% ليخسر 71.22 نقطة ويصل إلى المستوى 4,745.88، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.25% ليخسر هو الأخر 43.32 نقطة ويصل إلى المستوى 3,341.66.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 1.56% ليخسر 388.95 نقطة ويصل إلى المستوى 24,618.65، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 1.66% ليخسر هو الأخر 39.72 نقطة ويصل إلى المستوى 2,356.18.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 1.71% ليخسر 205.97 نقطة ويصل إلى المستوى 11,849.08، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 2.93% ليخسر هو الأخر 179.30 نقطة ويصل إلى المستوى 5,933.30.