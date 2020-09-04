شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في عامين أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابع على التوالي من الأعلى له منذ الثامن من آب/أغسطس 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 0.7269 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7273 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 27 من آب/أغسطس عند 0.7251، بينما الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7279.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.2% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تموز/يوليو والتوقعات عند 3.3% ومقابل 2.7% في حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب وزير الخزانة الاسترالي جوش فريدنبرج أمس الخميس عن كون بلاده تخطط للبدء في تخفيضات الضرائب بشكل مبكر أو في وقت قريب.

وأفاد وزير الخزانة الاسترالي فريدنبرج بالأمس أن خطط التخفيضات الضريبية تم وضعها بالفعل وأنه تم صياغة التشريع اللازم لها وأنه في الوقت الراهن جاري الحديث عن تعجيل موعد تفعيلها بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي لاستراليا للربع الثاني أسوء انكماش اقتصادي على الإطلاق وسقوط الاقتصاد في الركود التقني مع انكماشه للربع الثاني على التوالي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 1,375 ألف وظيفة مضافة مقابل 1,763 ألف وظائف مضافة في تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة الثبات عند مستويات الصفر مقابل 0.2%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 9.8% مقابل 10.2% في تموز/يوليو.