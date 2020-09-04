شكرا لقرائتكم خبر عن نمو مبيعات التجزئة في استراليا دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.2% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تموز/يوليو والتوقعات عند 3.3% ومقابل 2.7% في حزيران/يونيو الماضي.

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