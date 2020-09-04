شكرا لقرائتكم خبر عن سوناطراك تعلن حدوث تسربين في خط لأنابيب النفط بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الجمعة، إن تسربين وقعا في خط أنابيب النفط أو.كيه1 بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأضافت في بيان أن الخط يربط حوض الحمراء (حاسي مسعود) بسكيكدة وأن العمليات جارية للسيطرة على الموقف.
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