«أمازون» تضيف 7000 وظيفة في بريطانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة أمازون، الخميس، عن خلق 7 آلاف وظيفة دائمة في المملكة المتحدة بحلول نهاية العام، ما يشكل دعماً من عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي للاقتصاد البريطاني الذي يعاني تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت «أمازون» في بيان إن «الشركة ستضيف 7 آلاف وظيفة دائمة جديدة بحلول نهاية 2020 في أكثر من 50 موقعاً من بينها مكاتب للشركة ومركزان جديدان من مراكز تلبية الطلبات».

وفي المجموع سيبلغ حجم اليد العاملة في (أمازون) بريطانيا أكثر من 40 ألفاً، أي بزيادة الثلث خلال عام، في وقت يتسبب الوباء بارتفاع وتيرة المشتريات على الإنترنت.

وفيما ألغى العديد من متاجر التجزئة البريطانية آلاف الوظائف في أعقاب إجراءات العزل، فإن متاجر أخرى من بينها «تيسكو» بصدد خلق الكثير من الوظائف الجديدة للاستجابة لارتفاع طلبات الشراء على الإنترنت.

وقال نائب رئيس «أمازون» للقسم الأوروبي من خدمات تلبية طلبات الزبائن ستيفانو بيريجو، إن شركته «توظف آلاف الأشخاص الموهوبين في مجموعة متنوعة من الوظائف الجيدة، من مديري عمليات ومتخصصين في التكنولوجيا، إلى أشخاص يتولون طلبات الزبائن» في أنحاء المملكة المتحدة.

وأضاف أن «موظفينا لعبوا دوراً مهماً في خدمة الزبائن في هذه الأوقات غير المسبوقة، والوظائف الجديدة ستساعدنا في الاستمرار في تلبية طلب الزبائن ودعم أنشطة تجارية صغيرة ومتوسطة تبيع على أمازون».

والشركة التي خلقت 3 آلاف وظيفة دائمة في المملكة المتحدة هذا العام قالت، الخميس، إنها ستوفر أكثر من 20 ألف وظيفة فصلية في أنحاء البلاد قبل فترة الأعياد.

ورحب وزير الأعمال ألوك شارما بالإعلان عن الوظائف الجديدة، وسط توقعات بارتفاع نسبة البطالة في المملكة المتحدة في أعقاب إنهاء الحكومة الشهر المقبل العمل ببرنامج البطالة الجزئية بسبب «كوفيد-19»، الذي يستفيد منه الملايين من عمال القطاع الخاص.

(أ ف ب)