فقدان الوظائف الأمريكية في 6 أشهر يتجاوز الرقم القياسي السنوي المسجل في 2001

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه يظل مرتفعا بشكل استثنائي في ظل مؤشرات على أن تعافي سوق العمل يفقد قوة الدفع مع استمرار جائحة كوفيد-19 وزوال الدعم الحكومي.وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 881 ألفا للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس آب مقارنة مع 1.011 مليون في الأسبوع السابق. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 950 ألفا في أحدث أسبوع.

هوة الوباء

ويبدو أن تعافي سوق العمل من هوة الوباء التي امتدت من منتصف مارس/ آذار حتى أبريل /نيسان تتعثر. وعلى الرغم من أن الإصابات الجديدة بكوفيد-19 تنحسر بعد أن ارتفعت بوجه عام خلال الصيف، تظل هناك الكثير من البؤر النشطة لا سيما في حرم الجامعات التي استأنفت التعليم المباشر. واستنفدت الشركات قروضا حكومية للمساعدة في سداد الأجور، بينما انتهي أجل مساعدة مكملة لإعانة البطالة في يوليو /تموز.

وازدادت وتيرة إلغاء الوظائف في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام بنسبة 231% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل الفوضى العارمة التي أثارها فيروس كورونا المستجد في الاقتصاد، حسبما أظهر تقرير جديد، الخميس.

ورغم تباطؤ عمليات تسريح العمال المعلنة، فإن حجم إلغاء الوظائف التي أعلن عنها أرباب العمل في الولايات المتحدة حتى آب/أغسطس تجاوز الرقم القياسي السنوي المسجل للعام 2001 بكامله، وفقاً لشركة الاستشارات «تشالنجر جراي آند كريسماس».

وتعد هذه البيانات أحدث مؤشر على حالة التوظيف المروعة التي يواجهها العديد من العمال الأميركيين فيما تسجل البلاد أسوأ حصيلة في العالم لتفشي فيروس كورونا المستجد.

إلغاء مليوني وظيفة

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وأعلن أرباب العمل عن إلغاء حوالي مليوني وظيفة هذا العام، وتم ذكر كوفيد-19 كسبب لإلغاء أكثر من نصفها.

وقال النائب الأول لرئيس الشركة أندرو تشالنجر «كان قطاع النقل القطاع الأكبر لجهة إلغاء الوظائف الشهر الماضي، في وقت بدأت شركات الطيران في اتخاذ قرارات بشأن موظفيها في أعقاب انخفاض حركة السفر والغموض بخصوص التدخل الفيدرالي».

وتابع أنّ «عدداً متزايداً من الشركات التي كان لديها في البداية تخفيضات مؤقتة في الوظائف أو إجازات مؤقتة جعلتها الآن دائمة».

تسريحات الطيران

وذكر التقرير أن شركات الطيران تضررت بشدة من تراجع الطلب على السفر بسبب الوباء، ما أدى إلى خسارة 131571 وظيفة في قطاع النقل هذا العام، بزيادة 500% على 2019.

كان ذلك قبل إعلان شركة يونايتد إيرلاينز الأربعاء تسريح 16 ألف موظف آخر في تشرين الثاني/أكتوبر.

ولا يزال حوالي 27 مليون شخص يتلقون شكلاً من أشكال المساعدة الحكومية للبطالة، وفقاً لأحدث بيانات وزارة العمل الأمريكية.

وتُلقي تقارير تشالنجر مزيداً من الضوء على حالة التوظيف القاتمة في أكبر اقتصاد في العالم. وسجل قطاع الترفيه والتسلية، مثل الحانات والمطاعم التي أُجبرت على الإغلاق بسبب تدابير التباعد الاجتماعي، ثاني أكبر عدد من عمليات التسريح المعلن عنها في آب/أغسطس، وزيادة مدوية في إلغاء الوظائف بنسبة 8128 % مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من العام الفائت. (أ ف ب)