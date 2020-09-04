20 مليون زائر لـ«الجاليريا» منذ افتتاح التوسعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يحتفل الجاليريا بجزيرة المارية بعامه الأول بعد التوسع في الرابع والخامس من سبتمبر/ أيلول، حيث أدى اعتماد المفهوم المتكامل لتناول الطعام، أساليب وطرق الترفيه والبيع بالتجزئة إلى اختيار الجاليريا من قبل أكثر من 20 مليون زائر منذ افتتاح التوسع كوجهة مطلوبة من بين الوجهات الأكثر فخامة.

وبناء على النجاح المذهل الذي حققته المجموعة الفاخرة The Luxury Collection، أدى توسع الجاليريا إلى رفع مستوى تجارب تناول الطعام، والترفيه والتسوق في العاصمة مع إدخال نحو أكثر من 40 علامة تجارية ليست متاحه في أي مكان آخر في الإمارة.

يشتهر الجاليريا بانتقائه مجموعة مختارة من تجارب تناول الطعام ذات الذوق الرفيع، والتي بدورها تطورت ونمت لتلبي مختلف احتياجات وأذواق جميع أفراد المجتمع. حيث تضم 16 من أشهر المطاعم الحائزة على الجوائز على طول ممشى الواجهة البحرية، ومنها زوما، كويا، ونصرت.

وللاحتفال بالعام الأول للحدث الأهم والأكبر لدى الجاليريا، يقيم المركز عطلة نهاية أسبوع مملوءة بعروض التخفيضات على المنتجات، مفاجآت عديدة يومي 4 و5 سبتمبر/ أيلول.

وقال ديفيد روبينسون، المدير العام للجاليريا في جزيرة المارية: «تحققت الرؤية الشاملة عندما تم افتتاح التوسع بالجاليريا في سبتمبر/ أيلول 2019، وقد تم تطويره خصيصاً لكل أفراد المجتمع في أبوظبي. ويواصل فريقنا العمل بجدية تامة في زمن التحديات والأوقات الصعبة ليفوق كل التوقعات من قبل ضيوفنا. لقد زارنا نحو أكثر من 20 مليون شخص منذ افتتاح التوسع، ونحن نتطلع إلى الاستمرار في توفير مركز تسوق إقليمي بمستوى عالمي، حيث يكون بمقدوره تقديم شيء نافع للجميع في كل يوم لسنوات عدة قادمة».